Аким ЮКО: Программная статья Главы государства главный политический документ, определяющий государственную идеологию

Сегодня в акимате Южно-Казахстанской области состоялось заседание актива по обсуждению программной статьи Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает пресс-служба акима области.





В совещании приняли участие аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев, депутаты областного маслихата, акимы городов и районов, руководители областных управлений, территориальных департаментов, компетентных органов, а также ветераны региона, представители интеллигенции и СМИ. В общей сложности приняли участие около 250 человек.





Аким области Ж.Туймебаев отметил, что опубликованная программная статья Главы государства является главным политическим документом, который определяет государственную идеологию.





«В третьей модернизации Президент обозначил конкретные цели и задачи. А статья, которая является своего рода продолжением Послания народу Казахстана, в большей степени направлена на духовное возрождение нации. В своей статье Глава государства говорит – «Мы видели крах трех главных идеологий прошлого века – коммунизма, фашизма и либерализма». Таким образом, Лидер Нации имеет в виду то, что необходимо окончательно признать, что век радикальных идеологий больше не вернется», - сказал аким.









Также, он подчеркнул, что на сегодня обозначена цель, войти в число 30-ти развитых стран мира. Кроме того, во второй части статьи «Повестка дня на ближайшие годы», каждому казахстанцу поставлены конкретные задачи.





«Нам необходимо донести до каждого жителя области сущность этого важного программного документа, все важные вопросы, которые отражены в статье», - сказал Ж.Туймебаев на встрече с активом области.





Наряду с этим, на совещании по обсуждению программной статьи Президента РК Н.А.Назарбаева – «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» свое мнение высказали лауреат государственной премии «Алаш», писатель М.Байгут, декан филологического факультета Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, профессор Б.Тлеубердиев, директор школы-гимназии №65 имени И.Алтынсарина К.Кадырбаева, заместитель главного редактора областной газеты «Южный Казахстан» К.Исмаилов.









В ходе обсуждения, аким области сказал, что исходя из вопросов, указанных в статье Главы государства, будут приложены максимальные усилия на социально-экономическое развитие и политическую стабильность в регионе.





Вместе с тем, глава региона поручил заместителю акима области У.Садибекову и управлению внутренней политики организовать до конца года мероприятия направленные на пропаганду программной статьи.





Кроме того, поручил провести в средствах массовой информации всестороннюю разъяснительную работу, а также используя новые подходы усилить работу в социальных сетях.









Подводя итоги заседания, аким области отметил, что работы по пропаганде, разъяснению и реализации программной статьи Главы государства возложены не только на государственные органы, но и в целом на общество.





На заседании, по второму вопросу на повестке дня о ходе реализации Послания Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» был заслушан доклад заместителей акима области.



