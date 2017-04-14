Во Флориде лошадь напала на аллигатора
14 апреля 2017, 17:29
Видео с инцидентом опубликовала в Facebook туристка, ставшая свидетельницей произошедшего.
Дикая лошадь напала на аллигатора в одном из заповедников американского штата Флорида. Видео с инцидентом опубликовала в Facebook туристка, ставшая свидетельницей произошедшего, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как одна из лошадей, пасущихся на лугу, неожиданно подбежала к аллигатору и стала бить его копытами.
Судя по всему, туристы больше беспокоились за аллигатора, чем за лошадь. "Оставь его в покое", — сказал один из очевидцев, обращаясь к животному.
Ролик в социальной сети посмотрело на данный момент 583 тысячи пользователей.
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