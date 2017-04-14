Во Флориде лошадь напала на аллигатора





На кадрах видно, как одна из лошадей, пасущихся на лугу, неожиданно подбежала к аллигатору и стала бить его копытами.





Судя по всему, туристы больше беспокоились за аллигатора, чем за лошадь. "Оставь его в покое", — сказал один из очевидцев, обращаясь к животному.





Ролик в социальной сети посмотрело на данный момент 583 тысячи пользователей.