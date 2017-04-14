Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Молдовы

В Бишкеке в рамках участия в Высшем Евразийском экономическом совете глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ходе беседы главы государств обсудили перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Молдовой, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического совета», - говорится в сообщении.

Приоритетными ориентирами двустороннего сотрудничества были отмечены торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сферы.

Кроме того, Президент Казахстана, поздравив И.Додона с получением Молдовой статуса государства-наблюдателя ЕАЭС, пожелал плодотворной работы на этом ответственном посту.

В свою очередь, лидер Молдовы поблагодарил Н.Назарбаева за оказанную поддержку в вопросе получения статуса-наблюдателя в ЕАЭС.

Как отмечается, встреча состоялась по инициативе молдавской стороны.