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Новости за сегодня

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Молдовы

 

В Бишкеке в рамках участия в Высшем Евразийском экономическом совете глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ходе беседы главы государств обсудили перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Молдовой, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического совета», - говорится в сообщении.

Приоритетными ориентирами двустороннего сотрудничества были отмечены торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сферы.

Кроме того, Президент Казахстана, поздравив И.Додона с получением Молдовой статуса государства-наблюдателя ЕАЭС, пожелал плодотворной работы на этом ответственном посту.

В свою очередь, лидер Молдовы поблагодарил Н.Назарбаева за оказанную поддержку в вопросе получения статуса-наблюдателя в ЕАЭС.

Как отмечается, встреча состоялась по инициативе молдавской стороны.

 

14 апреля 2017, 17:30
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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