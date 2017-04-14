В Павлодаре поддержали программную статью Нурсултана Назарбаева

В Павлодарской области обсудили программную статью Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает пресс-служба акима области.





Как отметил в своем приветственном слове аким Павлодарской области Булат Бакауов, одной из главных задач Лидер нации обозначил сохранение национальной идентичности через сохранение национальной культуры, традиций, языка, музыки, литературы и национального духа.





- Без сохранения национального кода, национальной культуры не будет никакой модернизации, - заявил глава региона. - И для этого нужно отказаться от регрессивных сторон прошлого, которые будут преградой развитию нации. Знание - главный фактор успеха, - обозначил Президент. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. Приоритетом молодежи всегда должны быть знания. Нация, которая в системе ценностей выше всего ставит знания, достигает большего успеха.













Помимо акима области своим мнением о статье главы государства поделились и другие участники встречи. Ведущий аналитик Казахстанского электролизного завода Руслан Баянов, чей ребенок сегодня посещает детский сад с государственным языком обучения, обратил внимание на проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

- Мне очень импонирует, что в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков будут переведены на казахский язык, - отметил он. – Это даст возможность нашим детям учиться по лучшим мировым брендам и мой сын будет готов к этому.









Участие в обсуждении программной статье приняли ветераны, промышленники, ученые, журналисты, общественники и многие другие.





Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области



