В Павлодаре поддержали программную статью Нурсултана Назарбаева
14 апреля 2017, 17:38
Участие в обсуждении программной статье приняли ветераны, промышленники, ученые, журналисты, общественники и многие другие.
В Павлодарской области обсудили программную статью Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает пресс-служба акима области.
Как отметил в своем приветственном слове аким Павлодарской области Булат Бакауов, одной из главных задач Лидер нации обозначил сохранение национальной идентичности через сохранение национальной культуры, традиций, языка, музыки, литературы и национального духа.
- Без сохранения национального кода, национальной культуры не будет никакой модернизации, - заявил глава региона. - И для этого нужно отказаться от регрессивных сторон прошлого, которые будут преградой развитию нации. Знание - главный фактор успеха, - обозначил Президент. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. Приоритетом молодежи всегда должны быть знания. Нация, которая в системе ценностей выше всего ставит знания, достигает большего успеха.
Помимо акима области своим мнением о статье главы государства поделились и другие участники встречи. Ведущий аналитик Казахстанского электролизного завода Руслан Баянов, чей ребенок сегодня посещает детский сад с государственным языком обучения, обратил внимание на проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».
- Мне очень импонирует, что в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков будут переведены на казахский язык, - отметил он. – Это даст возможность нашим детям учиться по лучшим мировым брендам и мой сын будет готов к этому.
Участие в обсуждении программной статье приняли ветераны, промышленники, ученые, журналисты, общественники и многие другие.
Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области
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