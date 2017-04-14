В одном из крупнейших казино в Лас-Вегасе произошел пожар
14 апреля 2017, 17:39
Причина пожара не уточняется.
Пламя охватило один из крупнейших в мире отелей-казино "Белладжио" в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KTNV.
По данным телеканала, возгорание произошло на крыше отеля в ночь с четверга на пятницу. На вызов прибыли 77 сотрудников пожарной службы. В целях безопасности бульвар, на котором расположен отель, временно был перекрыт.
Менее чем через час пламя удалось потушить, что было "чрезвычайно сложно" из-за затрудненного доступа к месту возгорания, сообщили пожарные. Данных о пострадавших не поступало.
Причина пожара не уточняется.
Fire destroys roof at Bellagio hotel/casino in Las Vegas https://t.co/hsM8lhLFxTpic.twitter.com/RtdtBoFLxU— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 14 апреля 2017 г.
Фото: AP Photo/ John Locher
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