В одном из крупнейших казино в Лас-Вегасе произошел пожар

По данным телеканала, возгорание произошло на крыше отеля в ночь с четверга на пятницу. На вызов прибыли 77 сотрудников пожарной службы. В целях безопасности бульвар, на котором расположен отель, временно был перекрыт.





Менее чем через час пламя удалось потушить, что было "чрезвычайно сложно" из-за затрудненного доступа к месту возгорания, сообщили пожарные. Данных о пострадавших не поступало.





Причина пожара не уточняется.