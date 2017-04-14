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В одном из крупнейших казино в Лас-Вегасе произошел пожар

14 апреля 2017, 17:39

Причина пожара не уточняется.

Пламя охватило один из крупнейших в мире отелей-казино "Белладжио" в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KTNV.

По данным телеканала, возгорание произошло на крыше отеля в ночь с четверга на пятницу. На вызов прибыли 77 сотрудников пожарной службы. В целях безопасности бульвар, на котором расположен отель, временно был перекрыт.

Менее чем через час пламя удалось потушить, что было "чрезвычайно сложно" из-за затрудненного доступа к месту возгорания, сообщили пожарные. Данных о пострадавших не поступало.

Причина пожара не уточняется.

Фото: AP Photo/ John Locher

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