WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ

Предыдущая часть, обозначенная как Grasshopper ("Кузнечик"), была обнародована 7 апреля.





Сотрудники сайта сообщают, что новые публикации содержат шесть документов, полученных из хакерской программы HIVE ("Улей"). Она предназначена для передачи в ЦРУ информации, изъятой с интересуемого устройства, а также для получения команд, чтобы выполнять специфические задачи на этих устройствах.





Отмечается, что разрабатывающие антивирусное ПО компании могли отследить действие этой вредоносной программы, но не могли понять, что она принадлежит ЦРУ.





WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.