МИР РК провел очередное общественное слушание по проекту Кодекса РК «О недрах и недропользовании»

14 апреля 2017 года городе Алматы в целях выражения мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам проведено очередное Общественное слушание по обсуждению проекта Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Артур Платонов, Шавкат Утемисов, вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, а также представители акимата города Алматы.

Модерировал мероприятие Толеу Шенгельбаев, замещающий председателя Общественного Совета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В ходе слушания презентованы «Основные положения проекта Кодекса РК «О недрах и недропользовании по части ТПИ» и «Основные положения проекта Кодекса РК «О недрах и недропользовании по части УВС».

По итогам общественного слушания секретарь комиссии Общественного совета в течение трех рабочих дней предоставит Протокол с отражением содержания докладов, выраженных мнений и выработанных рекомендаций по проекту Кодекса, которые будут опубликованы на официальном сайте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и в СМИ. Полученные рекомендации к проекту Кодекса будут рассмотрены государственными органами, организациями, НПО и т.д.

Отметим, что новый проект Кодекса предусматривает следующие концептуальные изменения:

- упрощение предоставления права недропользования по аналогии Австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка по принципу «Первый пришел - первый получил»;

- переход на международный порядок оценки запасов;

- предоставление открытого доступа к геологической информации и перевода ее в цифровой формат;

- пересмотр перечня общераспространенных полезных ископаемых;

- усиление положения по ликвидации месторождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников;

- предусмотрены гарантии стабильности для действующих контрактов на недропользование и другие.