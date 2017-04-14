Первый канал анонсировал участие Самойловой в Евровидении-2018
14 апреля 2017, 17:47
По словам Эрнста, телеканал уже договорился об участии Самойловой в следующем Евровидении с Европейским вещательным союзом (EBU).
Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве из-за того, что Украина запретила ей въезд на свою территорию, выступит на том же конкурсе в следующем году, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает Русская служба BBC.
По словам Эрнста, телеканал уже договорился об участии Самойловой в следующем Евровидении с Европейским вещательным союзом (EBU).
В четверг союз объявил, что Россия не будет принимать участие в конкурсе "Евровидение 2017" из-за отказа Первого канала транслировать шоу.
По данным TNS Россия, в прошлом году трансляция финала телеконкурса по России-1 замкнула десятку самых рейтинговых программ года. Рейтинг составил 8,1, доля - 37,2.
В конце марта Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Самойловой "на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства".
В СБУ не уточняли, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров.
Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
Фото: MARIA ANTIPINA/TASS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853951-d3e33f7351aa46476cc3f195a51b042b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...