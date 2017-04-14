258 объектов социальной и транспортной инфраструктуры адаптировано для инвалидов в 2017 году

В период с января по март 2017 года в Казахстане для нужд инвалидов частично адаптировано 258 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, из них 46 - за счет средств местных бюджетов, 212 - за счет средств владельцев объектов.

До конца года в республике планируется адаптировать еще 3 тыс. 996 объектов, из них 29 зданий и сооружений будут адаптированы в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, 1 тыс. 263 - за счет местных бюджетов, 2 тыс. 704 - за счет средств владельцев объектов.

В столице Казахстана за три месяца адаптировано 3 объекта за счет средств их владельцев. Еще 21 объект планируется адаптировать в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Всего в Казахстане насчитывается 36 тыс. 38 объектов социальной и транспортной инфраструктуры наиболее часто посещаемых инвалидами, их них проведена паспортизация на предмет доступности для лиц с ограниченными возможностями 28 тыс. 926 зданий и сооружений.

Из числа паспортизированных объектов 10 тыс. 537 признаны частично доступными для инвалидов, 18 тыс. 389 нуждаются в адаптации, из них 11,4 тыс. уже адаптированы.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане частично доступны для инвалидов более 22 тыс. объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В 2017 году планируется провести паспортизацию 3 тыс. 201 здания и сооружения.

Вместе с тем, с начала т.г. территориальными департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК проведено 43 выборочных и 37 внеплановых проверок по соблюдению норм Закона РК «О социальной защите инвалидов» в части обеспечения лицам с ограниченными возможностями доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По результатам проверок 71 субъекту выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 15 административных штрафов на общую сумму 4,1 млн. тенге.

Напомним, необеспечение должностными и юридическими лицами, а также физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа для должностных лиц составляет 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства - 120 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - 200 МРП, для субъектов крупного предпринимательства - 400 МРП.

В настоящее время в республике проживает порядка 651 тыс. инвалидов.