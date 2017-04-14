ЕЭК продолжила разработку Программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжила разработку Программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках рабочей группы при Консультативном комитете ЕЭК по нефти и газу.

«Программа по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов - является крайне важным документом. Он дополняет положения одноименной Концепции, утвержденной в мае прошлого года президентами стран ЕАЭС. В подготовке проекта Программы уже достигнут значительный прогресс. Однако есть еще неурегулированные вопросы, которые необходимо решить как можно быстрее», - отметил директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, под председательством которого проходила встреча.

Участники рабочей группы - представители уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, нефтегазовых компаний и научных учреждений - обсудили положения Программы, включая структуру документа и содержательную часть. В том числе это формулировки этапов реализации и некоторые дополнительные положения. По ряду позиций стороны пришли к общему мнению. Так, по итогам встречи решено не включать в проект документа положение о регулировании лицензирования торговли нефтепродуктами на территории государств-членов. Решено не включать и дополнительное положение об общих принципах обеспечения поставок с учетом согласованных прогнозных балансов нефти и нефтепродуктов Союза.

Стороны не пришли к единому мнению относительно положения о создании для потребителей нефти и нефтепродуктов одного из государств-членов условий не хуже, чем для зарегистрированных на территории других государств ЕАЭС, а также для потребителей нефти и нефтепродуктов из третьих стран.

Также нет единой позиции относительно возможностей приоритетного обеспечения потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах, в том числе по сравнению с третьими странами. Дополнительные консультации стороны проведут по вопросам предоставления информации о технических возможностях и наличия свободных мощностей для выполнения заявок на прокачку нефти через систему трубопроводного транспорта стран Союза.

Эти и другие вопросы будут рассмотрены на заседании Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии Комиссии.

Справка

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов должна быть утверждена до 1 января 2018 года. На втором этапе - с 2018 по 2023 годы - предстоит выполнить ряд мероприятий, в том числе разработать правила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов и правила торговли на общих рынках. Мероприятия проекта должны быть реализованы до 1 января 2024 года.

На завершающем этапе речь идет о заключении и вступлении в силу в рамках Союза международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов. Документ содержит в том числе единые правила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов. Договор должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.

Топливно-энергетический комплекс государств Союза имеет мощный интеграционный потенциал, способный стать локомотивом интеграции в ЕАЭС. В странах-партнерах сосредоточен существенный совокупный запас энергоресурсов: примерно 1/5 мировых запасов природного газа и 7% мировых запасов нефти. Не менее важной составляющей является наличие в странах ЕАЭС взаимосвязанных объектов энергетической инфраструктуры, созданной как часть единой энергетической системы бывшего СССР. Значимость топливно-энергетического комплекса также определяется его весомой долей в валовом внутреннем продукте (ВВП) и промышленном производстве государств Союза - 1/6 совокупного ВВП и 1/3 промышленного производства соответственно.