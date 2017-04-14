Хакеры устроили «крупнейший взлом в истории YouTube»
14 апреля 2017, 17:54
Злоумышленники добавили к заголовкам роликов название своей группировки и оставили в описании послание, в котором объяснили, что «взлом связан с "проверкой безопасности"».
Хакерская группировка OurMine взломала тысячи YouTube-аккаунтов, включая профили известных блогеров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald.
Злоумышленники добавили к заголовкам роликов название своей группировки и оставили в описании послание, в котором объяснили, что «взлом связан с "проверкой безопасности"». В заявлении также содержится утверждение, что произошедшее является «крупнейшим взломом в истории YouTube».
В результате инцидента пострадала компания Studio71, которая представляет более 1,2 тысячи каналов на YouTube. Следы хакерского рейда до сих пор можно найти на каналах RomanAtwoodVlogs (более 12 миллионов подписчиков), JustKiddingNews (более 1,5 миллиона подписчиков) и Wranglerstar (более полумиллиона подписчиков).
По словам одного из блогеров, YouTube уже озаботился защитой взломанных аккаунтов и утверждает, что хакеры не смогли украсть конфиденциальную информацию.
Группировка OurMine знаменита взломами аккаунтов знаменитостей. Члены группы каждый раз оставляют послание о том, что проводят проверку безопасности, и предлагают свои услуги по укреплению защиты за определенную сумму. В разное время OurMine атаковали аккаунты основателя Facebook Марка Цукерберга, главы Twitter Джека Дорси, руководителя Google Сундара Пичая и президента Yahoo! Мариссы Майер.
Фото: Dado Ruvic / Reuters
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