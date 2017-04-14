Зарубежные ученые не смогли объяснить причины вспышки пастереллеза у сайгаков

Причины вспышки пастереллеза у сайгаков, в результате которого произошел массовый падеж в 2015 году, до сих пор остаются неизвестными, передает передает Казинформ со ссылкой на вице-министра сельского хозяйства Казахстана Ерлана Нысанбаева.





«Мы до сих пор не знаем, что побудило. Само по себе заболевание пастереллезом вторично, потому что сайгак - его носитель. Но что ослабило организм сайгаков? Вспышка произошла вследствие ослабления организма. Мы пригласили зарубежных экспертов из Великобритании и Германии, но, к сожалению, на сегодняшний день внятного ответа не получили», - отметил вице-министр.





Он подчеркнул, что ученые выдвигали много предположений. В частности, некоторые из них считали, что в ухудшении состояния виноваты клещи, численность которых увеличилась вследствие дождливых периодов. Есть мнение, что это породило разнотравие, поедание их в огромном количестве вызвало определенное расстройство.





«Очень много версий, но на сегодняшний день нет единого мнения. Поэтому работа продолжается», - отметил Нысанбаев.





Теперь, как рассказал представитель Минсельхоза, экологам и ветеринарам приходится быть на шаг впереди сайгаков. Специалисты буквально «дегустируют» воздух, почву, воду на маршруте перемещения сайгаков.





«Это комплексное изучение воздуха, почвы, воды, чтобы предупредить повторение массового падежа. На сегодняшний день эту работу мы начинаем. Ввиду поздней весны, сегодня основная масса все еще находится на зимних пастбищах. Бетпакдалинская популяция находится на территории Кызылординской области. Предполагаем, что в ближайшие дни она начнет двигаться на летние пастбища. Места обхода - это Костанайская область на стыке с Актюбинской», - пояснил вице-министр.





По его словам, финансовые средства предусмотрены, готовится экспедиция, которая обеспечена необходимыми ресурсами и транспортом.





«Также будут подключены ветеринары тех областей, где пролегают пути миграции. Горький опыт нас уже научил, каким образом сегодня предупреждать вспышку заболевания. Можно сказать, что сегодня мы держим под контролем состояние всех трех популяций», - рассказал Нысанбаев.





Как ранее сообщалось, в Казахстане на сегодняшний день обитают три популяции сайгаков - Бетпакдалинская, Уральская и Устюрская. Современный ареал охватывает площадь в 123 млн. га и находится на территории 10 административных областей. По прогнозам, общая численность сайгаков в республике в этом году могла бы достичь более 300 тыс. голов, но из-за массового падежа в 2015 году, его количество составляет всего 108 тыс. голов.





Напомним, в 2015 году погибло около 134 тыс. сайгаков на территории трех регионов страны (Костанайская, Актюбинская и Акмолинская области). Ранее из-за пастереллеза в 2013 году погибло 1,5 тыс. сайгаков, в 2012 году - 1 тыс., в 2010 - около 12 тыс.





Дамир Байманов.



