Телесериалы казахстанского производства выйдут на рынок Кыргызстана

14 апреля в Бишкеке Председатель Правления АО РТРК «Казахстан» Ерлан Карин и Генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики Илим Карыпбеков подписали меморандум о сотрудничестве , передает , передает Zakon.kz





Документ был подписан в рамках презентации телесериальной продукции АО «РТРК «Казахстан», которая состоялась в Бишкеке. Целью мероприятия является укрепление отношений между Казахстаном и Кыргызстаном в сфере продвижения кино и телесериальной продукции собственного производства.





При поддержке Правительства РК, телеканал увеличивает производство собственной сериальной продукции. В 2009 году был произведен первый шестисерийный сериал «Ағайынды». На сегодняшний день было отснято и показано свыше 62 телесериалов разных жанров, наиболее популярные из которых «Ағайынды», «Көк тарландары», «Сырғалым», «Аяулы арман», «Әке», «Іңкәр жүрек» и другие.





На мероприятии приняло участие более 14 телеканалов Кыргызстана. Выход на кыргызский телевизионный рынок станет одним из направлений по активному продвижению телесериальной продукции АО «РТРК «Казахстан» на международные рынки.





Отечественная телерадиокорпорация активно участвует на международных телевизионных рынках - в Каннах, Москве, Будапеште, Берлине, Сингапуре, Гонконге, Пусане, Сеуле и т.д. В результате проводимых работ права на показ телесериалов были приобретены телевещателями КНР, США, России, Татарстана, Башкортостана, Кипра, Словении.



