Путин заработал 8,86 миллиона рублей в 2016 году
14 апреля 2017, 18:17
В 2014 году доход президента России составил 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин принял решение урезать себе зарплату на 10%.
Президент России Владимир Путин заработал около 8,858 в 2016 году миллиона рублей, в то время как годом ранее доход главы государства составил 8,891 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.
В 2014 году доход президента России составил 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин принял решение урезать себе зарплату на 10%.
В 2015 году были задекларированы земельный участок, квартира, гараж, а также квартира и гаражное место в пользовании. Из движимого имущества — автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". Он имеет в собственности один земельный участок площадью 15 соток, квартиру — 77 квадратных метра и гараж — 18 квадратных метров. В пользовании у главы государства также указывалась квартира площадью 153 квадратных метра и гаражное место — 18 квадратных метров.
Фото: РИА Новости. Рамиль Ситдиков.
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