Программная статья Президента станет стимулом для развития науки и образования
14 апреля 2017, 18:28
Молодежный научный форум собрал более 700 молодых ученых, магистрантов и студентов 14 ведущих вузов Казахстана, России и Китая.
Программная статья Президента станет стимулом для развития науки и образования. Уверенность в этом выразили участники молодежного научного форума, в рамках которого была обсуждена программная статья Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Форум собрал более 700 молодых ученых, магистрантов и студентов 14 ведущих вузов Казахстана, России и Китая.
Ректор Актюбинского государственного университета им. К.Жубанова, доктор филологических наук Бауыржан Ердембеков подчеркнул, что статья Главы государства определила главные ориентиры развития общества и окажет непосредственное влияние на более активное вовлечение молодежи в науку, её развитие, а также формирование активной,образованной, интеллектуальной нации.
Студентка 2 курса филологического факультета Молдир Жеткизгенова, выступившая от имени студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность, подчеркнула, что ключевым условием для достижения обозначенных выше целей является модернизация образования,сохранение культурно-нравственных ценностей, а также активное участие казахстанской молодежи в реализации задач, обозначенных Главой государства.
Работу форума продолжили научные тренинги, мастер-классы, круглые столы, выставки и презентации научных разработок молодых ученых по определенным актуальным проблемам социально-гуманитарных, прикладных и естественных наук.
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