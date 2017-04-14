Физические лица в гражданском праве

Под физическими лицами в соответствии с гражданским кодексом РК относятся граждане Республики Казахстан, а также иностранные граждане, и лица без гражданства.

Поскольку правовое регулирование предполагает наличие определенных качеств у субъектов той или иной отрасли права, в теории права выработалась такая категория как правосубъектность.

Правосубъектность включает в себя такие категории как правоспособность и дееспособность.

Правоспособность - это признанная законом способность лица иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность является категорией абстрактной и неотчуждаемой, она возникает в момент рождения и прекращается со смертью физического лица. К наиболее значимым правам граждан, относятся:

возможность иметь имущество на праве собственности, в том числе иностранную валюту, как в пределах Республики Казахстан, так и за её границами;

наследовать и завещать имущество;

свободно передвигаться по территории республики и выбирать место жительства;

свободно покидать пределы республики и возвращаться на её территорию;

заниматься любой не запрещенной законодательными актами деятельностью;

создавать юридические лица самостоятельно или с другими гражданами и юридическими лицами;

совершать любые не запрещенные законодательными актами сделки и участвовать в обязательствах;

иметь право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности;

требовать возмещения материального и морального вреда; иметь другие имущественные и личные права.

Хотя правоспособность признается в равной мере за всеми участниками гражданских правоотношений, способность гражданина иметь права не равна фактическому обладанию ими, а значит объем субъективных прав отдельного гражданина не равен объему прав другого физического лица, равен только объем возможностей иметь те или иные права. По общему правилу никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. Невозможен полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и дееспособности.

Существующие ограничения, обычно это ограничение свободы передвижения и лишения права заниматься определенным видом деятельности, носят временный характер и служат санкцией на совершение уголовного преступления или административного правонарушения.

В отличие от правоспособности, дееспособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Помимо достижения возрастного ценза полная дееспособность может возникнуть в двух случаях: если, законодательными актами допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, (гражданин не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со временем вступления в брак), и при эмансипации. Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства или суда, если один или оба родителя не согласны с этим, и дает физическому лицу все права и возможности совершеннолетнего. Основным условием для эмансипации является достижение 16-летнего возраста и работа по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью с согласия родителей.

Совершеннолетние граждане также могут быть ограничены в дееспособности, вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Над такими гражданами устанавливается попечительство. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые их подопечные не вправе совершать самостоятельно.

Гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в связи, с чем над ним устанавливается опека. Все сделки от имени недееспособного гражданина совершает его опекун.

Опекуны и попечители, которыми могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане, обязаны заботится о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. Все сделки совершаются опекуном в интересах подопечного. Законом запрещены сделки опекуна, попечителя, их супругов и близких родственников с подопечным. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращается в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. Попечительство над несовершеннолетними прекращается по достижении ими 18 лет. Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно дееспособными гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например, над инвалидами. Попечитель над несовершеннолетним дееспособным гражданином осуществляет свои функции на основании договора поручения либо договора о доверительном управлении.

Одним из видов отношений, регулируемых гражданским законодательством, стал институт индивидуального предпринимательства. В соответствии с Гражданским кодексом РК гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности гражданина, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского кодекса, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:

используют труд наемных работников на постоянной основе;

имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающим необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан. Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, он обязан иметь лицензию на право осуществления такой деятельности.

Таким образом гражданское законодательство в Республике Казахстан развивает основные конституционные права и свободы граждан, относящиеся к гражданской правоспособности, в частности право на свободу передвижения (выбор места жительства), право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и другие. Особое внимание при этом уделяется защите законным интересам граждан, которые в силу возраста, физического или душевного сосстояния не могут самостоятельно отстаивать свои интересы.

Но учитывая поэтапное развитие общества, изменения мировозорения граждан в связи с просходящими процессами в мировом гражданском обществе, государством предпринимаются необходимые меры по внесению дополнений и изменений в законодательство Республики в области гражданского права.

Главный специалист Катон-Карагайского районного суда ВКО Ережепова Д.Б.