Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК назначен Марат Кусаинов
14 апреля 2017, 18:43
Марат Кусаинов сменил в этой должности Нурлана Алдабергенова, назначенного руководителем канцелярии Премьер-Министра РК.
Новым членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан стал Марат Кусаинов. Решение о его назначении приняли Президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
Марат Кусаинов сменил в этой должности Нурлана Алдабергенова, назначенного руководителем канцелярии Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева.
Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана. С 2010 по 2013 годы Марат Кусаинов работал вице-министром экономического развития и торговли, с 2006 по 2010 годы и с 2013 по 2014 годы – вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2014 года и до недавнего времени Марат Кусаинов являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.
Фото: economy.gov.kz.
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