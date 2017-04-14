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Опубликовано видео применения сверхмощной бомбы в Афганистане

14 апреля 2017, 19:02

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства".

Миссия НАТО в Афганистане обнародовала видеозапись применения в четверг сверхмощной бомбы GBU-43, сообщает РИА Новости.

На официальной странице миссии в социальной сети Twitter опубликована ссылка на 29-секудный ролик.

На черно-белой записи, сделанной с воздуха, видно, как бомба падает на склон горы неподалеку от реки. Район удара закрывает вспышка от взрыва, а затем над местом падения бомбы поднимается огромный клуб дыма.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку. Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.


Фото: AFP 2017/ Pool/Virginia Mayo.

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