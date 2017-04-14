WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 году

Разведку США интересовали отношения кандидатов с административной и деловой элитой, их взгляды на политику США, а также их попытки установить связи с другими государствами.

Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ США о шпионаже, который американская разведка вела в 2012 году за кандидатами на пост президента Франции. WikiLeaks разместила эти материалы на своем сайте в интернете, сообщает сообщает ТАСС





Как следует из рассекреченных документов, ЦРУ вела слежку за всеми ведущими политиками, баллотировавшимися на пост лидера Франции, союзника США по НАТО. Среди них - занимавший в 2012 году президентский пост правоцентрист Николя Саркози, нынешний лидер страны социалист Франсуа Олланд, правый политик Марин Ле Пен, видные деятели Социалистической партии Доминик Стросс-Кан и Мартин Обри, которые на начальном этапе кампании претендовали на то, чтобы выставить свою кандидатуру на пост президента.





Следили и за Саркози, и за оппозицией





В отдельном документе ЦРУ перечисляются вопросы, в соответствии с которыми предполагалось собирать информацию о Саркози. Среди них - соотношение сил в руководстве партии "Объединение в поддержку республики", которую он тогда возглавлял, изменение идеологии этой партии. WikiLeaks в своем комментарии отмечает, что проамериканская позиция, которую провозглашал и занимал Саркози, не защитила его от слежки со стороны ЦРУ.





В другом документе 2012 года разведка США предписывала собирать информацию относительно оппозиционных кандидатов. Среди вопросов, интересовавших ее, - отношения этих претендентов с административной и деловой элитой, их взгляды на политику США, попытки установить связи с другими государствами, такими как Германия, Великобритания, Ливия, Израиль, Палестина, Сирия, Кот-д'Ивуар. Интересовал американскую разведку и вопрос финансирования партий и кандидатов.





Акцент на экономику





Особый интерес ЦРУ проявляла к вопросам экономики. В частности, в документе, посвященном направлениям сбора информации об оппозиционных кандидатах, ставились такие вопросы: "Какую политику они предлагают для поощрения перспектив экономического роста Франции?", а также "Какого мнения они придерживаются относительно германской модели роста, ориентированного на экспорт?" Сотрудникам ЦРУ во Франции также предписывалось собирать информацию о любых готовящихся экспортных контрактах стоимостью больше €200 млн.





Поскольку президентская кампания во Франции 2012 года разворачивалась на фоне долгового кризиса зоны евро и финансовых проблем Греции, в документах ЦРУ дается задание собирать данные о взглядах кандидатов на эти проблемы, о их позиции по поводу роли Франции и Германии в их разрешении, а также о рисках, которым подвергалось французское государство и французские банки в случае дефолта Греции по государственному долгу.





Операция ЦРУ по сбору важной для США информации о претендентах на пост президента Франции проводилась с конца ноября 2011 года по конец сентября 2012. Она разворачивалась накануне выборов, проходивших в два тура, в апреле-мае, а также в период после них, когда победивший Франсуа Олланд формировал свою команду.



