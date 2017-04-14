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Новости за сегодня

В ЗКО следователя РОВД задержали по подозрению в коррупции

 

В Западно-Казахстанской области сотрудниками Антикоррупционной службы был задержан следователь ОВД Теректинского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Полицейского подозревают в получении взятки, совершенной в значительном размере, а равно получении взятки за незаконное решение по уголовному делу.

Сотрудник полиции задержан и с санкции суда заключен под стражу.

 

14 апреля 2017, 10:04
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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