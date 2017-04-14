Убийство студента в Алматы: Задержанный подозревается в вымогательстве
14 апреля 2017, 20:10
Он также подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В суде № 2 Бостандыкского района города Алматы вынесено постановление в отношении Т.Асамова, подозреваемого в убийстве студента Казахского национального аграрного университета, сообщает Zakon.kz.
Постановлением суда в отношении Т.Асамова 1996 года рождения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
По версии следствия Т. Асамов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 ч.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 194 ч. 2 п.п. 1,2 (Вымогательство, совершенное с применением насилия, с группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В ночь на 12 апреля в общежитии университета произошла массовая драка. В результате конфликта погиб студент-первокурсник. Погибшему студенту было 17 лет. Он учился на факультете "Лесные, земельные ресурсы и фитосанитария", был отличником учебы. Тело парня родные увезли в Тараз.
Фото: vk.com/ Дидар Болысбек.
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