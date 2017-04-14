Американские студенты создали самый большой кубик Рубика

Студенты из университета Мичигана собрали гигантский кубик Рубика весом в 680 килограмм, сборка которого даже у самого ловкого и сильного человека займет около часа, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Phys.org





"Это самый большой механический кубик Рубика, который можно решить. Когда-то он был смешной "городской легендой" в северном кампусе нашего университета – на его сборку у нас ушло несколько лет. Сегодня его можно назвать интерактивным предметом искусства", — заявил Райан Кун (Ryan Kuhn), студент университета Мичигана в Энн-Арборе (США) и один из создателей гигантского кубика.





Кубик Рубика, самую известную механическую головоломку планеты, придумал в 1974 году венгерский скульптор Эрне Рубик. Классический кубик Рубика состоит из девяти отдельных кубов, окрашенных в шесть разных цветов, каждый из которых можно поворачивать по трем осям. Задача игрока – собрать кубик, каждая грань которого будет окрашена в один цвет.





Каждый год энтузиасты проводят чемпионаты по скоростной сборке кубика Рубика, математики пытаются найти в нем "число Бога", минимальное число поворотов, нужное для решения головоломки, а программисты и кибернетики используют для обучения роботов и проверки их ловкости и сообразительности.





Как рассказывает Кун, сегодня спортсмены-профессионалы могут собрать оригинальный кубик Рубика за десятки или даже несколько секунд, что делает такие состязания захватывающими, но короткими мероприятиями. Существуют альтернативные, более сложные и многоцветные версии кубика Рубика, однако они известны гораздо меньше, чем оригинал 1974 года.





Кун и несколько других студентов университета Мичигана, которым нравится кубик Рубика, решили усложнить задачу нетривиальным образом – создать максимально большую и тяжелую версию головоломки.





Эта идея пришла к ним в голову три года назад, в день числа Пи по американской нотации, 14 марта 2014 года, и последующие годы они потратили на проектировку и сборку гигантского кубика Рубика. Его итоговую версию установили в центральном холле университета, ее может потрогать и попытаться решить любой студент или посетитель вуза.





Как отмечают создатели, кубик Рубика нельзя просто увеличить – в таком случае игроку потребуется нечеловеческая сила, чтобы преодолеть силу трения, которая удерживает на месте грани кубика. Куну и его единомышленникам пришлось поменять оригинальную конструкцию, добавив ролики и шестерни.





Как надеются студенты, их работа не пропадет зря и будет привлекать других учащихся к проектам, для реализации которых требуется кооперация и терпение.



