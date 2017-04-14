Статья Главы государства вызвала широкий общественный резонанс

Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» мгновенно облетела все уголки страны. В свою очередь основные направления и призыв Елбасы повсеместно обсуждают и столичные активисты.





Так, в течение двух дней статью Главы государства обсудили работники различных предприятий и организаций города, представители молодежных и ветеранских объединений, сотрудники национальной библиотеки, студенты, представители АНК и религиозных объединений. Каждый из них выразил собственные взгляды и почерпал для себя ценные приоритеты для дальнейшего развития.





«Программная статья Главы государства Н. А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» указывает на пути дальнейшего развития нашего общества в условиях постоянно меняющегося мира. Данный программный документ является направлением для модернизации в сердце каждого казахстанца, бьющегося в унисон с политической реформой и модернизацией экономики нашей страны», – отметил член президиума Алматинского районного Совета ветеранов города Астаны Сагидула Бахралинов.





Ветераны Алматинского района города Астаны поддержали все пункты данной программной статьи.





Особо активную гражданскую позицию проявили представители молодежных организаций, Конгресса молодежи и Альянса Казахстана, молодежного крыла «Жас Отан», которые повсеместно во всех учебных заведениях разъясняют и пропагандируют статью Лидера нации.





«В статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» уделено особое внимание идеологическим вопросам в стране. Лидер нации обозначил важную позицию – все принимаемые реформы не будут иметь смысла без духовной составляющей. Вместе с тем, чтобы войти в число тридцати развитых государств, Президент предложил перейти на латиницу. Также Глава государства отметил значимость трехъязычия и статус казахского языка. Преподавание предметов в школах на английском языке способствует дальнейшему развитию молодого поколения. Также поддерживаю мнение Лидера нации касательно развития IТ-образования. Технологии прогрессивно развиваются. Считаю, что электронная работа во всех сферах – выгода времени. Эта статья послужит основой для всех общественников страны, кого волнует будущее государства, и укажет путь для молодежи путем безустанного труда освоить современные пути развития технологий», – отметила магистрант ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Актоты Абимолдаева.



