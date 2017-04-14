В Алматы столкнулись два Mitsubishi Pajero

В Алматы произошло ДТП с участием двух Mitsubishi Pajero, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на пересечении пр. Гагарина и ул. Карасай батыра. Светлый Mitsubishi следовал по пр. Гагарина в южном направлении, синий внедорожник ехал по ул. Карасай батыра на восток. По словам очевидцев, водитель синего Pajero выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого светлый Mitsubishi вылетел с дороги на ограждение, а затем угодил в арык.





В ДТП пострадали оба водителя.



