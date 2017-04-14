В Алматы столкнулись два Mitsubishi Pajero
14 апреля 2017, 21:03
Пострадали оба водителя.
В Алматы произошло ДТП с участием двух Mitsubishi Pajero, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении пр. Гагарина и ул. Карасай батыра. Светлый Mitsubishi следовал по пр. Гагарина в южном направлении, синий внедорожник ехал по ул. Карасай батыра на восток. По словам очевидцев, водитель синего Pajero выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого светлый Mitsubishi вылетел с дороги на ограждение, а затем угодил в арык.
В ДТП пострадали оба водителя.
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