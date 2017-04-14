Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы столкнулись два Mitsubishi Pajero

14 апреля 2017, 21:03

Пострадали оба водителя.

В Алматы произошло ДТП с участием двух Mitsubishi Pajero, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении пр. Гагарина и ул. Карасай батыра. Светлый Mitsubishi следовал по пр. Гагарина в южном направлении, синий внедорожник ехал по ул. Карасай батыра на восток. По словам очевидцев, водитель синего Pajero выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого светлый Mitsubishi вылетел с дороги на ограждение, а затем угодил в арык.

В ДТП пострадали оба водителя.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...