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В столице Шри-Ланки гигантская гора мусора обрушилась на трущобы

14 апреля 2017, 21:32

На место обрушения 90-метровой горы мусора прибыли сотрудники пожарной службы.

Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. Об этом сообщает агентство France Presse, передает РИА Новости.

На место обрушения 90-метровой горы мусора прибыли сотрудники пожарной службы.

"Мы пытаемся пробраться к хижинам, которые были погребены под тоннами мусора", — сообщил представитель столичной пожарной части, отметив, что пока неясно, был ли кто-нибудь в самодельных жилищах в момент происшествия. Тем не менее, на место были направлены несколько машин скорой помощи.

Местные жители ранее выходили на протесты, жалуясь на экологический ущерб, который наносит району открытая свалка. Пожар вспыхнул в тот момент, когда по всей стране отмечается Новый год, и большинство граждан собираются дома на празднование.

Фото: AP Photo/ Aaron Favila.

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