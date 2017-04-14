Родители бросили 10-летнего сына, голова которого стала огромной из-за болезни

Дедушка с бабушкой из провинции Пхетбури, Таиланд, не могли позволить, чтобы их внука воспитывали чужие люди.

Мальчика из Таиланда забрали к себе его бабушка с дедушкой, которые пытаются вылечить ребёнка. К сожалению, врачи уже провели две операции, которые не дали результата. Третья, по их словам, может только ухудшить состояние малыша, сообщает Life.





Как только стало ясно, что Нонг Чогун был болен, родители его бросили. К счастью, дедушка с бабушкой из провинции Пхетбури, Таиланд, не могли позволить, чтобы их внука воспитывали чужие люди, и взяли младенца к себе домой. Сейчас Нонгу 10 лет, он перенёс две операции, ни одна из которых не помогла. Врачи считают, что третья операция может только усугубить ситуацию.





Когда Нонг родился ему сразу поставили диагноз — гидроцефалия. Внутри его черепа скапливается жидкость, которая может привести к летальному исходу. При этом единственный доход семьи — это продажа самодельных гирлянд из цветов. Тем не менее бабушка с дедушкой не отчаиваются, пусть и живётся им на старости лет не очень легко.





- Моя дочь бросила своего ребёнка, но это не значит, что и мы от него откажемся.





Мария Паламарчук.



