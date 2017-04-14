Тасмагамбетов: на проблемы Каспия смотрю с оптимизмом

Посол Казахстана в РФ уверен, что прибрежные государства способны существенно повысить уровень конкурентоспособности своих экономических систем за счет модернизации устаревающей инфраструктуры.

Каспий обеспечивает не только большие возможности, но и возлагает на государства большую ответственность, заявил посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, выступая на форуме "Каспийский Диалог-2017", который проходит в эти дни в Москве.





Тасмагамбетов призвал страны региона действовать, руководствуясь не сиюминутной выгодой, а стратегическими соображениями. От "дальновидности заинтересованных субъектов" будет зависеть дальнейшее развитие ситуации в регионе.





"Каспий — это не только то место, где переплетаются геополитические и военно-политические интересы государств. Прежде всего, здесь сходятся трансконтинентальные маршруты "Великого шелкового пути". Здесь сконцентрированы огромные природные богатства и биологическое разнообразие нашей планеты", — отметил посол, открывая экономический форум в российской столице.





Действительно, подчеркнул он, сотрудничество прикаспийских государств развивается на основе диалога, и общая цель — эффективно осваивать богатый ресурсный потенциал Каспийского моря, обеспечив при этом сохранение и устойчивое развитие уникальной экосистемы.





"Достижение этой цели напрямую зависит от политической воли государств и готовности к компромиссу всех участников диалога. В этом контексте результаты встреч лидеров Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана и России дают веские основания с оптимизмом смотреть в будущее", — заявил Тасмагамбетов.





Важнейшей задачей, продолжил дипломат, по-прежнему остается формирование целостной договорно-правовой базы, фундаментом которой призвана стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.





Посол также подчеркнул необходимость диверсификации экономик за счет модернизации устаревающей инфраструктуры. Тасмагамбетов уверен, что прибрежные государства способны существенно повысить уровень конкурентоспособности своих экономических систем.





Кроме того, необходимо использовать уникальные природно-климатические условия, чтобы развивать различные формы туризма: культурно-исторический, экологический и лечебно-оздоровительный.





"В этом контексте одной из важнейших задач для прикаспийских государств является создание новых инфраструктурных объектов, развитие инфраструктуры, что позволит в перспективе превратить туризм в прибыльную отрасль и интегрировать ее в глобальную туристическую индустрию", — заключил Тасмагамбетов.





По словам дипломата, за последние годы формат обсуждений в рамках форума "Каспийский диалог" стал авторитетной площадкой, где эксперты обмениваются мнениями по актуальным вопросам каспийской тематики.





Экономический форум "Каспийский диалог" проводится в Москве с 2008 года при участии министерства иностранных дел России. Цели форума — развитие международного сотрудничества при освоении минерально-сырьевых ресурсов и сохранение природной среды Каспийского моря.







