Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области жалуются на исчезновение инватакси

15 апреля 2017, 00:11

Спецтакси перестало бесплатно возить инвалидов первой группы, поскольку компанию, оказывавшую услуги, ликвидировали.

В Алматинской области инвалиды больше месяца не могут вызвать положенное по закону бесплатное такси. Пользоваться обычным им не по карману, да и неудобно. Если в инватакси на своих колясках они заезжали без проблем (там есть подъемник), то попасть в другой транспорт без посторонней помощи не в силах, сообщает телеканал "КТК".
Чтобы куда-то доехать, Ольге, инвалиду-колясочнику, нужно пройти через испытания. Не очень приятные. Но если водитель соглашается посадить в салон такого пассажира – можно сказать повезло.

Ольга Подгорбунская:

- Моя коляска не во все машины помещается. Так что было такое, что говорят: идите, другое такси поищите. И там приходится искать. А инватакси было хорошо, что не надо пересаживаться, не надо меня поднимать.

Инватакси исчезло в Карасайском районе в марте. Сегодня инвалиды решили собраться вместе и рассказать о том, как им стало сложно после этого жить. Многие приехать так и не смогли, опять же потому что инватакси нет. Некоторые уже даже подумывают работу бросить.

Рустем Оспанов:

- Поскольку я инвалид первой группы, хожу с тросточкой, я езжу с сопровождающим постоянно на работу и с работы. То есть человек должен меня увезти, оставить, потом уехать домой, а после обеда опять приехать за мной. Получается накладно – я за себя плачу, плюс еще и за сопровождающего. А оклады, знаете, какие у нас в государственных учреждениях. Не очень-то большие.

Оказывается, специальное такси перестало бесплатно возить инвалидов первой группы, поскольку компанию, оказывавшую услуги, ликвидировали, а тендер не состоялся из-за ошибок в документах участников. И теперь объявили новый.

Махмудбек Нусипбекулы, начальник отдела занятости и соцпрограмм Карасайского района:

- 25, через 15 дней открывается тендер. Мы думаем, к 1 мая уже сможем этот вопрос решить и дать людям услугу – инватакси. Сегодня инватакси находится на балансе нашего отдела. Оно в хорошем состоянии. Деньги имеются, бюджет, который должен полагаться.

Из бюджета в месяц на инватакси тратят 300 тысяч тенге. На весь Карасайский район всего одна машина. Инвалиды просят увеличить автопарк, ведь их здесь проживает тысяча человек и бесплатный спецтранспорт им положен по закону. Одним нужно ехать на работу, другим - на учебу, третьим - в больницу. И всем - в одно и то же время. Так и не дождавшись своего такси, людям с ограниченными возможностями приходится преодолевать неограниченные расстояния на колясках.

Виталий Мантров.

Фото: uralskweek.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...