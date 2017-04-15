В Алматинской области жалуются на исчезновение инватакси

В Алматинской области инвалиды больше месяца не могут вызвать положенное по закону бесплатное такси. Пользоваться обычным им не по карману, да и неудобно. Если в инватакси на своих колясках они заезжали без проблем (там есть подъемник), то попасть в другой транспорт без посторонней помощи не в силах, сообщает телеканал "КТК".

Чтобы куда-то доехать, Ольге, инвалиду-колясочнику, нужно пройти через испытания. Не очень приятные. Но если водитель соглашается посадить в салон такого пассажира – можно сказать повезло.





Ольга Подгорбунская:





- Моя коляска не во все машины помещается. Так что было такое, что говорят: идите, другое такси поищите. И там приходится искать. А инватакси было хорошо, что не надо пересаживаться, не надо меня поднимать.





Инватакси исчезло в Карасайском районе в марте. Сегодня инвалиды решили собраться вместе и рассказать о том, как им стало сложно после этого жить. Многие приехать так и не смогли, опять же потому что инватакси нет. Некоторые уже даже подумывают работу бросить.





Рустем Оспанов:





- Поскольку я инвалид первой группы, хожу с тросточкой, я езжу с сопровождающим постоянно на работу и с работы. То есть человек должен меня увезти, оставить, потом уехать домой, а после обеда опять приехать за мной. Получается накладно – я за себя плачу, плюс еще и за сопровождающего. А оклады, знаете, какие у нас в государственных учреждениях. Не очень-то большие.





Оказывается, специальное такси перестало бесплатно возить инвалидов первой группы, поскольку компанию, оказывавшую услуги, ликвидировали, а тендер не состоялся из-за ошибок в документах участников. И теперь объявили новый.





Махмудбек Нусипбекулы, начальник отдела занятости и соцпрограмм Карасайского района:





- 25, через 15 дней открывается тендер. Мы думаем, к 1 мая уже сможем этот вопрос решить и дать людям услугу – инватакси. Сегодня инватакси находится на балансе нашего отдела. Оно в хорошем состоянии. Деньги имеются, бюджет, который должен полагаться.





Из бюджета в месяц на инватакси тратят 300 тысяч тенге. На весь Карасайский район всего одна машина. Инвалиды просят увеличить автопарк, ведь их здесь проживает тысяча человек и бесплатный спецтранспорт им положен по закону. Одним нужно ехать на работу, другим - на учебу, третьим - в больницу. И всем - в одно и то же время. Так и не дождавшись своего такси, людям с ограниченными возможностями приходится преодолевать неограниченные расстояния на колясках.





Виталий Мантров.



