В Актобе работники морга на грани нервного срыва

По словам судмедэкспертов, новый руководитель держит их за рабов: угрожает увольнением, требует приветствовать его стоя, а при неповиновении выражается нецензурной бранью. Поговаривают, будто такой нрав у директора морга, потому что якобы был судим, причём за пытки и превышение должностных полномочий, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Казалось бы сотрудники морга – это люди с самой устойчивой психикой. Однако весь последний месяц они не могут работать без дозы успокоительного. До такого состояния их якобы довёл новый директор: каждый день он вместо экспертиз заставляет рисовать проекты нового здания морга либо заделывать ямы на территории. За невыполнение – строгий выговор.





Ирина Ткаченко, заведующая биологическим отделом:





- Ну, это же невыносимо такое отношение к сотрудникам. Мы медики, мы люди самой гуманной в мире профессии. Разве можно с нами так - муштровать как солдат?





Судмедэксперты жалуются, что к ним относятся, словно к рабам. Мол, даже приветствовать свою персону Даурен Аймаков требует стоя. А в адрес непослушных летит нецензурная брань. Из-за такого напряжения сотрудники якобы потеряли покой, их мучает бессонница, а если удаётся вздремнуть, то и тут сон превращается в ночной кошмар.





Гульжахан Баймагамбетова, регистратор:





- Мы уже на работу не хотим идти. Идём на работу и думаем, что нас ожидает. Ночью вообще не спим. У меня в голове мысли: Аймаков, Аймаков, Аймаков. Это что за… Это вообще нервы сдают.





Последней каплей в этой истории стала информация о туманном прошлом новоиспечённого директора. В коллективе вовсю обсуждают, что Даурен Аймаков был судим: якобы привлекался за пытки и превышение должностных полномочий.





Владимир Корнев, судебно-медицинский эксперт:





- Этот директор оказался ранее судимым. Дата привлечения в Астане 22 мая 2006 года, орган - департамент финансовой полиции. Номер уголовного дела имеется. Но самое страшное для нашего коллектива, что статья привлечения 347, часть 1, часть 2, пункт 2. Это пытка, и осуждён по этой статье на два года.





Даурен Аймаков в свою очередь с удовольствием рассказывал о своём успешном прошлом. За последние четыре года он успел поработать заместителем директора Центра судебной экспертизы в Астане, затем первым руководителем в Северо-Казахстанской области и вот теперь продолжает свою карьеру в Актобе. А на вопрос о возможном криминальном прошлом показал справку об отсутствии судимости, правда, полученную ещё в 2008 году.





Даурен Аймаков, директор института судебной экспертизы по Актюбинской области:





- То, что я судимый, либо несудимый – это лично мои персональные данные, и кому- либо говорить о них - это лично опять-таки моё право.





Работники морга написали коллективную жалобу в Министерство юстиции и требуют провести служебную проверку. А также обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой разъяснить ситуацию с судимостью их нового руководителя.





Ардак Мауина.



