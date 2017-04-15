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США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море

15 апреля 2017, 01:17

Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.

США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, сообщила в пятницу пресс-служба американских ВМС, передает РИА Новости.

Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.

"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.

Как заявил представитель флота Роберт Клин, данная командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

Восьмого апреля США направили к берегам Корейского полуострова группу кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Дмитрий Злодорев.

Фото: Flickr/ U.S. 6th Fleet.

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