США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море
15 апреля 2017, 01:17
Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.
США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, сообщила в пятницу пресс-служба американских ВМС, передает РИА Новости.
Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.
"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.
Как заявил представитель флота Роберт Клин, данная командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.
Восьмого апреля США направили к берегам Корейского полуострова группу кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".
Дмитрий Злодорев.
Фото: Flickr/ U.S. 6th Fleet.
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