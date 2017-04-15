Горбачев констатировал наличие признаков новой холодной войны
15 апреля 2017, 02:01
По словам бывшего президента СССР, речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, а доктрины получают все более жесткие формулировки.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, передает ТАСС.
"Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.
Антон Долгунов.
Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY.
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