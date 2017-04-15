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Дождливая погода сохранится в Казахстане в субботу

15 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, днем на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, на юге республики с грозами, лишь на северо-востоке и юго-востоке страны погода без осадков, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, днем на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ночью местами 15-20, днем на болшей части 15-22 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, днем Южно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами туман, днем в Жамбылской области местами ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем 17°, преимущественно облачно.

В Астане днем 14°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Стихи.ру

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