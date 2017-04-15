Дождливая погода сохранится в Казахстане в субботу
15 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, днем на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, на юге республики с грозами, лишь на северо-востоке и юго-востоке страны погода без осадков, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, днем на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ночью местами 15-20, днем на болшей части 15-22 м/с.
В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, днем Южно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами туман, днем в Жамбылской области местами ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем 17°, преимущественно облачно.
В Астане днем 14°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Стихи.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853994-e9e283610439fe752b7dee003be7a222
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...