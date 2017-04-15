ВВС США испытали ядерную бомбу B61-12 без заряда

Задача испытаний первого из усовершенствованных вариантов бомбы B61 состояла в том, чтобы продемонстрировать способность самолета F-16 использовать это оружие, а также отработать функционирование неядерных компонентов бомбы — таких как система управления пуском, радиолокационные устройства, реактивные двигатели и управляющие компьютеры.





Испытание было проведено в рамках программы продления срока использования вооружения этой серии. B61-12 должна заменить четыре модификации бомбы B61 в ядерном арсенале США.





Изделие B61-12 представляет собой управляемую модификацию тактической ядерной авиабомбы B61, первая версия которой была принята на вооружение еще в 1968 году. Предполагается, что 12-я модификация заменит имеющиеся сейчас у ВВС США версии 3, 4, 7 и 10. После 2020 года это оружие будет развернуто в Европе в рамках замены предыдущих версий тактических бомб семейства B61.