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Президент Туркменистана приедет в Казахстан с рабочим визитом

15 апреля 2017, 07:35

Встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений.

Рабочий визит Президента Туркменистана в Казахстан назначен на 18-19 апреля сообщается на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.

"Встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений", - говорится в сообщении.

Также, стало известно, что Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление об участии Туркменистана в Международной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдёт с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана - городе Астана.

Фото: chrono-tm.org

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