Президент Туркменистана приедет в Казахстан с рабочим визитом
15 апреля 2017, 07:35
Встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений.
Рабочий визит Президента Туркменистана в Казахстан назначен на 18-19 апреля сообщается на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.
"Встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений", - говорится в сообщении.
Также, стало известно, что Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление об участии Туркменистана в Международной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдёт с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана - городе Астана.
Фото: chrono-tm.org
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