Небо Алматы покрылось необычными огнями
15 апреля 2017, 07:48
Появление горящего шлейфа из десятков огоньков было замечено около 11 вечера.
Необычные огни, которые покрыли накануне ночное небо над Алматы, удивили прохожих, сообщает Zakon.kz.
Появление горящего шлейфа из десятков огоньков было замечено около 11 вечера.
Пользователи Казнета начали выдвигать свои версии происходящего:
- Опять из мухи слона делают! Самые обычные корейские шары!
- Да это фильм там снимают. Звёздные войны (последние джедай).
- Небесные фонарики День Баян Сулу и Козы Корпеш.
Последняя версия стала самой правдоподобной. С 2011 года 15 апреля традиционно в Казахстане отмечается праздник Козы Корпеш и Баян Сулу или по-другому - День любви. А запуск небесных фонариков стал одним из атрибутов праздника.
Фото: скриншот
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