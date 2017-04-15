Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Небо Алматы покрылось необычными огнями

15 апреля 2017, 07:48

Появление горящего шлейфа из десятков огоньков было замечено около 11 вечера.

Необычные огни, которые покрыли накануне ночное небо над Алматы, удивили прохожих, сообщает Zakon.kz.


Появление горящего шлейфа из десятков огоньков было замечено около 11 вечера.

Пользователи Казнета начали выдвигать свои версии происходящего:

- Опять из мухи слона делают! Самые обычные корейские шары!

- Да это фильм там снимают. Звёздные войны (последние джедай).

- Небесные фонарики День Баян Сулу и Козы Корпеш.

Последняя версия стала самой правдоподобной. С 2011 года 15 апреля традиционно в Казахстане отмечается праздник Козы Корпеш и Баян Сулу или по-другому - День любви. А запуск небесных фонариков стал одним из атрибутов праздника.

Фото: скриншот


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...