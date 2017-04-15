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В Алматы задержали наглых грабителей

15 апреля 2017, 08:10

Прибывшие полицейские опросили парня, а другой экипаж начал прочесывать местность и через некоторое время задержал подозреваемых.

В Алматы в районе пересечения проспекта Абая с улицей Саина произошло ограбление,сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером молодой парень возвращался домой, когда к нему сзади подошли двое других парней и попросили сигареты. Он их угостил и хотел было пойти дальше, но подошедшие спросили нет ли у него денег, чтобы купить алкоголь.

После того, как парень ответил отказом на второй вопрос, ребята попросили у него телефон якобы позвонить. Но в итоге забрали его себе, вынули сим-карту, а взамен дали телефон попроще и скрылись.

Потерпевший поймал такси и попросил водителя позвонить в полицию. Прибывшие полицейские опросили парня, а другой экипаж начал прочесывать местность и через некоторое время задержал подозреваемых. Благодаря оперативно сработавшим сотрудникам ДП Буран 096 и Буран 107, молодым людям, совершившим грабеж, скрыться не удалось.









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