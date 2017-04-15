В ЗКО полицейские не нашли состава преступления в убийстве водителя акима
15 апреля 2017, 08:42
Тело Виктора в собственном доме было обнаружено его родственниками. Все указывало на то, что парень погиб насильственной смертью.
Уголовное дело по факту убийства водителя сельского акима поселка Шалгай Зеленовского района Виктора Яковенко прекращено, сообщает газета "Надежда".
Полицейские не усмотрели в смерти 22-летнего парня состава преступления. Напомним, тело Виктора в собственном доме было обнаружено его родственниками. Все указывало на то, что парень погиб насильственной смертью.
Несмотря на то, что полицейские с начала расследования не делятся никакой информацией по поводу этого преступления, некоторый свет на детали убийства пролили односельчане погибшего. Один из них был понятым при осмотре места происшествия и рассказал журналистам, что на лице Виктора была гематома, а сам он был привязан к стулу. К слову, этого понятого затем едва не привлекли к уголовной ответственности за разглашение данных досудебного производства. Мужчину спасла амнистия.
Журналисты периодически интересовались у полицейских ходом расследования. Стражи порядка отмалчивались, и оно понятно: подозреваемых в преступлении никак не удавалось найти. И спустя четыре месяца с момента убийства дело решили просто закрыть. Причем причиной послужило отсутствие не подозреваемых, а состава преступления. Об этом на брифинге сообщил начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО Азамат Сатбаев.
Складывается интересная ситуация: труп с признаками насильственной смерти есть, а состава преступления нет. Выходит, парень сам себя связал и убил? Однако в ДВД о том, что имело место самоубийство, также не говорят. Между тем в прокуратуре отметили, что обязательно проверят законность принятого полицейскими решения.
"На мой взгляд, это однозначно незаконное постановление, которое прокуратура должна отменить. Здесь два варианта: возможно, полицейские просто не хотят заниматься этим делом, а, возможно, есть какие-то причины, которые не дают раскрыть данное преступление. В любом случае, таким решением в ДВД расписались в собственном бессилии", — прокомментировал ситуацию директор областного филиала Казахстанского Международного бюро по правам человека Павел Кочетков.
Фото: газета "Надежда"
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