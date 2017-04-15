В США "ведьму", запугивавшую внучку, приговорили к пожизненному заключению
15 апреля 2017, 09:03
Женева Робинсон переодевалась в костюм ведьмы "Нельды" и запугивала внучку, царапала ей шею, била по рукам скалкой и отрезала волосы, пока девочка спала.
Американские власти приговорили к пожизненному тюремному заключению женщину за запугивание в костюме ведьмы своей семилетней внучки, передает РИА Новости.
По данным агентства, 51-летняя жительница штата Оклахома Женева Робинсон переодевалась в костюм ведьмы "Нельды" и запугивала внучку, царапала ей шею, била по рукам скалкой и отрезала волосы, пока девочка спала.
Адвокат Робинсон сообщил, что "она осознает, что зашла слишком далеко". По словам самой Робинсон, она на данный момент принимает лекарства от биполярного расстройства и шизофрении.
Робинсон была задержана в сентябре 2014 года после того, как привела истощенную внучку в больницу.
Фото: life.ru
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