В США "ведьму", запугивавшую внучку, приговорили к пожизненному заключению

По данным агентства, 51-летняя жительница штата Оклахома Женева Робинсон переодевалась в костюм ведьмы "Нельды" и запугивала внучку, царапала ей шею, била по рукам скалкой и отрезала волосы, пока девочка спала.





Адвокат Робинсон сообщил, что "она осознает, что зашла слишком далеко". По словам самой Робинсон, она на данный момент принимает лекарства от биполярного расстройства и шизофрении.





Робинсон была задержана в сентябре 2014 года после того, как привела истощенную внучку в больницу.