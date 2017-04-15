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В США "ведьму", запугивавшую внучку, приговорили к пожизненному заключению

15 апреля 2017, 09:03

Женева Робинсон переодевалась в костюм ведьмы "Нельды" и запугивала внучку, царапала ей шею, била по рукам скалкой и отрезала волосы, пока девочка спала.

Американские власти приговорили к пожизненному тюремному заключению женщину за запугивание в костюме ведьмы своей семилетней внучки, передает РИА Новости.

По данным агентства, 51-летняя жительница штата Оклахома Женева Робинсон переодевалась в костюм ведьмы "Нельды" и запугивала внучку, царапала ей шею, била по рукам скалкой и отрезала волосы, пока девочка спала.

Адвокат Робинсон сообщил, что "она осознает, что зашла слишком далеко". По словам самой Робинсон, она на данный момент принимает лекарства от биполярного расстройства и шизофрении.

Робинсон была задержана в сентябре 2014 года после того, как привела истощенную внучку в больницу.

Фото: life.ru

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