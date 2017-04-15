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Телеведущего Лобкова задержали в Москве в костюме пениса

15 апреля 2017, 09:49

Полиция уже выпустила ведущего, оштрафовав его на 500 рублей (8 долларов 90 центов).

Телеведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков задержан в центре Москвы в костюме мужских гениталий, сообщает Би-би-си.

Лобков снялся рядом с инсталляцией, символизирующей пасхальное яйцо, которую установил городской комитет по благоустройству, а затем его задержали.

"Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила - Пашу задержали", - отмечал коллега задержанного Сергей Ерженков.

В беседе с Би-би-си Ерженков уточнил, что Лобкова доставили в ОВД "Китай-город", усмотрев в его действиях нарушение общественного порядка.
Полиция уже выпустила ведущего, оштрафовав его на 500 рублей (8 долларов 90 центов).

Пользователи соцсетей отмечают, что медицинская клиника "Медок" прошлой осенью выпускала на улицы в качестве "живой рекламы" промоутеров в костюме женских гениталий. Та рекламная кампания обошлась без задержаний.

Павел Лобков работает на "Дожде" с 2012 года. До этого он долго работал на НТВ, где помимо прочего вел передачу "Растительная жизнь" и занимался популяризацией ботаники. Он также известен просветительской работой по вопросам СПИДа.

Фото: социальные сети

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