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Новости за сегодня

Тимур Жаксылыков назначен министром по экономике и финансовой политике ЕЭК

 

Новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Тимур Жаксылыков, в компетенцию которого войдут вопросы экономики и финансовой политики. Решение о его назначении принято главами государств Евразийского экономического союза 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК, передает Zakon.kz.

Тимур Жаксылыков сменил на этом посту в Комиссии Тимура Сулейменова, назначенного указом Президента Министром национальной экономики.

Тимур Жаксылыков имеет большой опыт государственной службы, приобретенный за долгие годы работы в органах власти - акимате Астаны и национальном правительстве Республики Казахстан.

В 2009-2010 годах являлся вице-министром индустрии и торговли Республики Казахстан, затем возглавлял Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

С 2012 года Тимур Жаксылыков занимал должность вице-министра экономического развития и торговли, а с 2014 года - вице-министра национальной экономики Казахстана.

 

15 апреля 2017, 09:47
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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