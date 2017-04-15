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Новости за сегодня

Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК назначен Марат Кусаинов

 

Новым членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан стал Марат Кусаинов. Решение о его назначении приняли Президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Марат Кусаинов сменил в этой должности Нурлана Алдабергенова, назначенного руководителем канцелярии Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана. С 2010 по 2013 годы Марат Кусаинов работал вице-министром экономического развития и торговли, с 2006 по 2010 годы и с 2013 по 2014 годы - вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2014 года и до недавнего времени Марат Кусаинов являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

 

15 апреля 2017, 09:50
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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