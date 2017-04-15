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В Алматы на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

15 апреля 2017, 10:19

От сильного удара женщину отбросило на 15-20 метров.

В Алматы на улице Егизбаева произошел наезд на пешехода со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в восточном направлении на большой скорости двигалась Toyota Camry.

Водитель не успел затормозить. От сильного удара женщину отбросило на 15-20 метров.

К сожалению, пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.












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