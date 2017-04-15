В Алматинской области мужчина напал и изнасиловал 8-летнюю девочку
15 апреля 2017, 10:30
Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев.
В селе Тургень Алматинской области неизвестный мужчина напал и изнасиловал ребенка, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 14 апреля примерно в 5 часов вечера. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30-ти лет. По словам родителей, он изнасиловал ребенка.
Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев.
"Когда я к дому почти подошла, какой-то мужчина меня схватил и в рот что-то налил. Я уснула, он повел меня к речке и там бросил на камни с мостика. Он утащил меня далеко-далеко, но я не помню, что он мне делал. Я не знаю, что он делал. Когда я проснулась, он держал меня изо всех сил. Потом сколько-то людей проходили, но они даже не помогли мне. Меня спас пастух Тимур", - рассказала потерпевшая.
Прохожие, которые стали свидетелями происходящего, не помогли. На помощь пришел местный чабан. Молодой парень спугнул преступника, и тот скрылся.
Позже отец девочки с родственниками нашли изверга, сдали в полицию, а сами поехали с ребенком в больницу.
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