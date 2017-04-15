ИГ прокомментировала удар «матерью всех бомб» в Афганистане

«Исламское государство» опровергло сообщения о потерях в своих рядах после удара США «матерью всех бомб» в Афганистане. Ранее Кабул отчитался, что при ударе погибли 36 боевиков, сообщает РБК





Террористическая организация «Исламское государство» опровергла информацию о том, что понесла потери при американском ударе крупнейшей неядерной бомбы, известной как «мать всех бомб». Об этом сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом информационной активности террористов.





«Связанное с ИГ агентство Amaq опровергло сообщения о том, что группировка понесла потери в результате американского авиаудара бомбой Massive Ordnance Air Blast (MOAB)», — говорится в сообщении.





США сбросили крупнейшую неядерную бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. В Белом доме пояснили, что целью удара была система тоннелей, которая использовалась террористами. Это было первое боевое применение бомбы данного типа.



Фото: Global Look Press



