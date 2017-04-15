Республиканский проект «Менің елім» первым запущен в Павлодарской области
15 апреля 2017, 11:12
По правилам конкурса, школы должны были заполнить заявку и изготовить видеоролик.
В Павлодаре подвели итоги конкурса «Биіктерге бірге!» в рамках проекта «Менің елім», инициаторами которого являются АО «Самрук-Казына» и фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» при поддержке акимата Павлодарской области, передает pavlodarnews.kz.
"От имени акима области Булата Бакауова выражаю благодарность за сотрудничество компании «Samruk-Kazyna Trust». 70 победивших в конкурсе школ - новые звездочки на спортивном небосклоне. Проекты очень интересные. Благодарю также учителей, занимающихся обучением и воспитанием наших учеников. Вы - наше богатство, которое нужно беречь", - сказал заместитель главы региона Мейрам Бегентаев.
Как пояснила управляющий директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Лима Диас, республиканский проект «Менің елім» первым запущен в Павлодарской области.
"Наша цель не только подарить спортивные оборудования школам, а повысить активность людей. По правилам конкурса, школы должны были заполнить заявку и изготовить видеоролик. Порадовало большое количество разных креативных роликов. Из 102 заявок выбрано 70 лучших. В будущем мы планируем запустить в Павлодаре еще несколько проектов: оснастить спортивным оборудованием парки, общественные зоны, открыть детские площадки и запустить проект малых грантов. Ждите от нас хороших новостей", - сказала Лима Диас.
Фото: Абзал Кабдраш
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