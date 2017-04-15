В Павлодаре подвели итоги конкурса «Биіктерге бірге!» в рамках проекта «Менің елім», инициаторами которого являются АО «Самрук-Казына» и фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» при поддержке акимата Павлодарской области, передает pavlodarnews.kz.





"От имени акима области Булата Бакауова выражаю благодарность за сотрудничество компании «Samruk-Kazyna Trust». 70 победивших в конкурсе школ - новые звездочки на спортивном небосклоне. Проекты очень интересные. Благодарю также учителей, занимающихся обучением и воспитанием наших учеников. Вы - наше богатство, которое нужно беречь", - сказал заместитель главы региона Мейрам Бегентаев.





Как пояснила управляющий директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Лима Диас, республиканский проект «Менің елім» первым запущен в Павлодарской области.

