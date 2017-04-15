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Жители и организации столицы провели акцию «Чистая пятница»

15 апреля 2017, 11:16

Астанчане провели санитарную уборку территорий от бытового мусора, очистку фасадов, облагораживали дворы и сажали деревья.

Вчера во всех районах города проходила акция «Чистая пятница», в рамках которой чище и красивее столицу сделали трудовые коллективы различных организаций, дошкольно-образовательных учреждений, социальных объектов, рынков, бизнес-структур, торгово-развлекательных заведений и вузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Астанчане провели санитарную уборку территорий от бытового мусора, очистку фасадов, облагораживали дворы и сажали деревья.

По району «Сарыарка» в акции поучаствовали 34 школы и 36 детских садов, а также 50 объектов малого и среднего бизнеса.

На территории района «Есиль» задействовано 168 предприятий и организаций-школы, вузы, детские сады, субъекты МСБ, КСК.

По району «Алматы» в акции приняли участие 50 школ и 45 детских садов, 78 объектов малого и среднего бизнеса.

В целом было задействовано 276 единиц техники, в том числе грузовой – 142 единицы и погрузочной – 134 единицы. Вывезено на городской полигон для захоронения более 139 тонн мусора.

Помимо этого, проведена санитарная очистка 126 дворов.

В итоге в первый день акции «Чистая пятница» приняли участие более 27 тысяч человек.

Фото: astana.gov.kz

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