Аким СКО Кумар Аксакалов призвал переработчиков региона выходить на новые зарубежные рынки

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в Кызылжарском и Тимирязевском районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.





В селе Бесколь глава региона посетил ТОО «Радуга». Товарищество с ограниченной ответственностью имеет крупную филиальную сеть, собственную инфраструктуру и производит около 200 наименований товаров народного потребления из металла, пластика, а также выпускает продукты питания.





Кумару Аксакалову продемонстрировали производственные помещения предприятия. Как отметил в разговоре с акимом области генеральный директор ТОО «Радуга» Дмитрий Шарапаев, компания активно реализует продукцию по Казахстану и России - в Омскую, Челябинскую и Курганскую области. На производственной площадке в селе Бесколь расположено несколько цехов - по производству пакетов, пластмассовых изделий, гранул ПНД, а также по выпуску изделий из металла.





"Хотим начать производство трубы. Сейчас мы её закупаем в России, но через месяц будет производить сами. Тогда мы можем смело сказать, что 90% у нас будет казахстанского производства", - поделился планами Дмитрий Шарапаев.





Также руководитель предприятия рассказал о том, что благодаря государственной поддержке удалось расширить производство. По сравнению с прошлым годом производительность компании увеличилась практически на 100%. И сейчас здесь выпускают порядка 200 наименований продукции из металла и пластика.





"Предприятие по переработке получило помощь от государства в виде поддержки бизнеса и вернуло намного больше государству обратно в виде налогов. Это очень правильный метод. По поручению Президента, мы должны развитие малого и среднего бизнеса довести до 50%. Сегодня по области 23 % - это очень мало. Мы будем максимально помогать переработчикам, чтобы вклад малого среднего бизнеса был увеличен - это наша задача", - отметил глава региона.





Далее Кумар Аксакалов ознакомился с продукцией местных товаропроизводителей. Акиму области продемонстрировали изделия ТОО «Dostarе New» - казахстанского производителя бетоносмесителей, штукатурных станций, тепловентиляторов и грузоподъемного оборудования.





"У нас хорошие дизайнеры, несколько печей. Больше всего работаем на Астану, также заказы делают крупные предприятия Петропавловска. Будем сотрудничать и с Россией", - рассказал директор компании Уразбек Актаев.





Представители ИП «Ахмутдинов» ознакомили главу региона с изделиями из дерева и пеллетами. Яйца куриные представили на выставке птицефабрики «Бишкульская», «Алекри» и «Атай-СК». Производят в Кызылжарском районе также консервы, полуфабрикаты и корма для животных, выпускают и молочную продукцию. К примеру, более 17 тонн в сутки перерабатывают молока в ТОО «Молсервис». С процессом производства этой компании аким области ознакомился лично.





"Предприятие работает на сырье которое завозится из 4 районов нашей области и из Акмолинской. Не приняем никаких жиров, пальмовое масло мы вообще не видели на нашем предприятии. В этом году первый квартал мы хорошо отработали. У нас увеличение сырья на 50 % и производство у нас увеличилось. Сырья хватает, в летнее время даже излишки. С реализацией нет проблем", - рассказал директор ТОО Сергей Чепурко.





"Должно быть больше таких цехов, и по переработке здесь очень много. Мы будем заниматься и поддерживать развитие животноводства. На таких землях Северо-Казахстанской области нужно развивать традиционные ремесла. Зерно, хлеб, мясо, молоко – это наши главные вещи, которые мы должны довести до максимума", - подчеркнул Кумар Аксакалов.





Рабочая поездка акима области продолжилась встречей с аграриями. Сегодня в районе функционируют одно коммандитное товарищество, 60 ТОО, 247 крестьянских и фермерских хозяйств. Сейчас здесь идет активная подготовка к посевной кампании. Глава региона подчеркнул, что улучшению качества урожая эффективно будет способствовать правильное возделывание. Кумар Аксакалов поставил задачу увеличить заработную плату работникам хозяйств.





Завершилась рабочая поездка акима области в Кызылжарский район встречей с ветеранами.





Далее глава региона посетил Тимирязевскйй район, где ознакомился с ТОО «КЭСС». Компания занимается выпуском муки и отрубей. По словам директора товарищества Исы Аллахярова, в прошлом году было произведено 46 тыс. тонн.





"Мука 1 сорта, очень хорошего качества, его можно назвать «Халал». Потому что там нет никаких добавок нет. Именно то зерно, которое есть. Мы не добавляем никаких порошков. Спрос большой", - рассказал Иса Аллахяров.





Продукция фирмы экспортоориентированная. Муку поставляют в Афганистан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан. В последнее время были потеряны два рынка - Узбекистан и Таджикистан. Так как в этих странах наладили производство муки, и теперь бывшие партнеры заинтересованы в покупке зерна. Аким области порекомендовал бизнесмену выходить на новые рынки.





"У нас есть иранский рынок, китайский рынок. В любом случае нужно идти по пути переработки надо. Во всем мире продукция переработаная стоит дороже. Государство будет делать все для того, чтбоы помогать переработке. Это закон рынков. Хороший хозяйн где-то перетерпит, где-то сократит какие-то расходы, а потом найдет новый рынок и будет продавать. Все экспортеры возвращают НДС, значит с НДС выгоднее продавать продукцию за рубеж. Они получают возврат НДС, цена сразу вырастает. Это выгодно", - сказал Кумар Аксакалов.





Далее о социально-экономическом развитии района главу региона проинформировал аким района Еркин Базарханов.





"Минеральные удобрения в этом году был план – 5982 тонны. На сегодняшний день заключены договора на 6882. По посевной площади в этом году планируем зерновых - 196 тысяч гектаров, маслиничных - 39 тысяч гектаров, на 47 % увеличиваем, кормовые – 28 тысяч гектаров", - рассказал о подготовке к посевной кампании аким района.





Также в ходе рабочей поездки глава региона встретился с переработчиками, сельхозтоваропроизводителями и ветеранами Тимирязевского района. Во время встреч были затронуты вопросы развития района и области в целом.



















































