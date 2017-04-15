В ВКО обсудили статью Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
15 апреля 2017, 11:31
Было рассказано об основных направлениях модернизации общественного создания и конкретных проектах, которые необходимо реализовать именно в Восточном Казахстане.
В Усть-Каменогорске состоялся областной актив с участием первого заместителя акима области Нурымбета Сактаганова, передает Аltaynews.kz.
Главной темой стала программная статья Главы государства Нурсултана Назарбаева. В рамках актива выступила заместитель акима области Асем Нусупова. Она рассказала об основных направлениях модернизации общественного создания и конкретных проектах, которые необходимо реализовать именно в Восточном Казахстане.
Асем Нусупова подчеркнула, что на сегодняшний день основная задача всех жителей области активно включиться в реализацию пунктов программной статьи. Она также сообщила присутствующим о тех успехах, которых регион добился к настоящему времени. Так, к примеру, за время проведения акции «Поклонись родной земле» меценаты из числа бизнесменов, спортсменов, общественных деятелей родом из Восточного Казахстана реализовали более четырех тысяч проектов на сумму в 25 миллиардов тенге.
Кроме того, на активе выступил заместитель председателя ВКОФ партии «Нұр Отан» Ануарбек Мухтарханов. Он отметил, что сейчас будет проводиться масштабная информационно-разъяснительная работа для роста национального самосознания и переосмысления ценностных ориентиров. Для этого мобилизованы все партийные структуры, которые будут работать со всеми слоями населения.
Фото: Аltaynews.kz.
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