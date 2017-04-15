8-летнюю жертву нападения мужчины в Тургене всю ночь гоняли по больницам

В местной больнице после осмотра врачи сообщили, что у девочки имеются гематомы и кровотечение.

Школьницу, подвергшуюся насилию в селе Тургень Алматинской области, медики всю ночь отправляли из одной больницы в другую,сообщает Zakon.kz.





В местной больнице после осмотра врачи сообщили, что у девочки имеются гематомы и кровотечение. Семью отправили в Иссыкский роддом. Однако в Иссыке не оказали никакой помощи. По словам близких школьницы, сначала врачи сказали о следах изнасилования, но на камеру подтвердить слова отказались.





"В больнице сказали, что было изнасилование, очень глубокие раны, гематомы. Оттуда отправили в эту больницу, в роддом, чтобы здесь ее положили. Но судмедэксперт осмотрел ее и сказал, что все чисто, забрал все бумаги и уехал", - рассказал отец пострадавшей.









Следующая больница, куда приехали измученная девочка и ее родители, находила в ГРЭС-е. Медики потерпевшую приняли, но, как оказалось, в штате отсутствовал гинеколог, и семью направили в областную больницу.





В областной больнице девочка помощи также не дождалась за неимением детского гинеколога. Причем местные врачи отказались вызвать скорую помощь.





В итоге, лишь под утро девочку положили в больницу в ГРЭС-е.













"Когда ребенок ночью туда поступил, ей сделали томографию. Тот, кто делал томографию взял с них (родителей) еще деньги – 8500 тенге. Я начал разбираться: оказалось этого врача на месте нет. В больнице сообщили, что эту процедуру должны были сделать бесплатно", - прокомментировал дядя пострадавшей.





В ДВД комментарий пока получить не удалось.





Напомним, 14 апреля в селе Тургень неизвестный напал и изнасиловал 8-летнюю школьницу. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30-ти лет. По словам родителей, он изнасиловал ребенка.





Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев.





"Когда я к дому почти подошла, какой-то мужчина меня схватил и в рот что-то налил. Я уснула, он повел меня к речке и там бросил на камни с мостика. Он утащил меня далеко-далеко, но я не помню, что он мне делал. Я не знаю, что он делал. Когда я проснулась, он держал меня изо всех сил. Потом сколько-то людей проходили, но они даже не помогли мне. Меня спас пастух Тимур", - рассказала потерпевшая.













Журналисты Zakon.kz продолжают следить за развитием событий.



































































































