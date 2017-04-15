Северная Корея пригрозила ответить ядерным ударом на провокации США

По словам вице-маршала, "справедливое ядерное оружие раздавит американское", сообщает агентство Киодо.





"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.



