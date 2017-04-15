Северная Корея пригрозила ответить ядерным ударом на провокации США
15 апреля 2017, 12:11
По словам вице-маршала, "справедливое ядерное оружие раздавит американское".
Северная Корея ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США. Об этом заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, передает РИА Новости.
По словам вице-маршала, "справедливое ядерное оружие раздавит американское", сообщает агентство Киодо.
"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.
В субботу в Пхеньяне проходит парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией возросшей военной мощи.
По сведениям агентства Рейтер, на параде Пхеньян впервые представил баллистические ракеты подводных лодок. Южнокорейские военные предполагают, что на мероприятии могли быть представлены и межконтинентальные баллистические ракеты.
Год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.
Обстановка на Корейском полуострове обострилась на фоне ядерных испытаний в КНДР. Ранее США перебросили в этот район ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон", а Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "решат проблему Северной Кореи". КНДР в ответ на любую провокацию пригрозила атаковать американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле, а также уничтожить авианосец.
Фото: AP Photo
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